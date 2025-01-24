Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Deplasmanda kazanarak moral bulmayı amaçlıyor.

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek ligde liderliğini sürdürüyor. 51 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Süper Lig ’in 21. haftasında Galatasaray , Konyaspor ’u evinde konuk edecek ve 3 puan için sahaya çıkacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

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