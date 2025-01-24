Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u evinde konuk edecek ve 3 puan için sahaya çıkacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarında olacak.
Galatasaray evinde galibiyet istiyor
Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek ligde liderliğini sürdürüyor. 51 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.
Konyaspor, Galatasaray’a karşı 3 puan peşinde
Konyaspor, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Deplasmanda kazanarak moral bulmayı amaçlıyor.
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 25 Ocak 2025, Cumartesi
- Saat: 20:00
- Kanal: beIN Sports 1
- Stadyum: Rams Park
- Hakem: Halil Umut Meler
- Yan Hakemler: Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Kaynak: HABER MERKEZİ