Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor’u evinde konuk edecek ve 3 puan için sahaya çıkacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarında olacak.

Galatasaray evinde galibiyet istiyor

Galatasaray, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek ligde liderliğini sürdürüyor. 51 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Konyaspor, Galatasaray’a karşı 3 puan peşinde

Konyaspor, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Deplasmanda kazanarak moral bulmayı amaçlıyor.

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Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 25 Ocak 2025, Cumartesi
  • Saat: 20:00
  • Kanal: beIN Sports 1
  • Stadyum: Rams Park
  • Hakem: Halil Umut Meler
  • Yan Hakemler: Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Kaynak: HABER MERKEZİ