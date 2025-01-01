Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, yeni yıl öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu. Özverili çalışmaları için teşekkür eden Başkan Denizli, tüm çalışanlara sağlıklı ve mutlu bir 2025 yılı diledi.

“Çeşme’nin görünmez kahramanları”

Çeşme Belediyesi Garaj Amirliği’nde düzenlenen kahvaltıda konuşan Başkan Denizli, 2024 yılında yapılan çalışmaların her gün daha fazla emekle devam ettiğini vurguladı. Personelin, Çeşme’nin daha güzel bir kent olması için sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Sizler Çeşme’nin görünmez kahramanlarısınız. Emeğiniz, sokakta vatandaşlarımızın yüzündeki gülümseme ve teşekkürlerle karşılık buluyor" dedi.

Başkan Denizli’den 2025 dilekleri

Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte, Başkan Denizli, personelin gayreti sayesinde Çeşme’nin güzelliklerini daha da pekiştirdiğini ifade etti. Konuşmasında tüm çalışanların yeni yılını kutlayarak, "Her birinize emekleriniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, sıhhatli ve mutlu bir 2025 yılı dilerim" ifadelerini kullandı.