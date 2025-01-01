Uşak’ın Ulubey ilçesinde, Hürriyet Caddesi’nde yer alan 10 metrekarelik dükkanda üç nesildir sürdürülen saat tamiri geleneği, 54 yaşındaki Mehmet Mümtaz Coşkun’un ellerinde hayat bulmaya devam ediyor. 62 yıldır süren bu zanaat, Coşkun’un isteği ve el becerisi sayesinde bugün de ayakta duruyor.

Hürriyet Caddesi’nde 1962 yılından beri dededen oğula geçen saat tamir dükkanı, Mehmet Mümtaz Coşkun’un elinde yaşamaya devam ediyor. 1985 yılında babasının yanında başladığı bu zanaati tam 29 yıldır sürdüren Coşkun, sabahları dükkanını aynı aşkla açtığını belirtiyor. Mesleğe merak ve el yatkınlığı nedeniyle başladığını söyleyen Coşkun, saat tamirinin ailelerinde bir gelenek olduğunu ifade etti.

"Babama verdiğim sözle devam ettim"

Mehmet Mümtaz Coşkun, babasının 1989 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dükkanda tek başına çalışmaya başladığını belirtti. “Babamdan aldığım tecrübeler ve dışarıdaki meslektaşlarımın tavsiyeleriyle bu seviyeye geldim” diyen Coşkun, meslekteki başarısının büyük kısmını babasına ve ustalarına borçlu olduğunu vurguladı.

Çırak bulmak zorlaşıyor

İki çocuk babası olan Coşkun, mesleğini çocuklarına aktarmak istediğini, ancak çocuklarının farklı eğitim yollarına yöneldiğini belirtti. “Çocuklarım liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gittiler. Bu iş istek ve arzu meselesi. Artık gençler zanaat öğrenmeye pek yanaşmıyor. Bu yüzden çırak bulmakta zorlanıyorum. Mesleğimle birlikte ustalık zinciri de sona erebilir” diyen Coşkun, çırak yetiştirmenin ülke açısından da önemli olduğunu belirtti.

Temiz ve sabır gerektiren bir iş

Mehmet Mümtaz Coşkun, saat tamirine meraklı gençlere bu mesleği tavsiye ederek, “Bu iş temiz ve sabır isteyen bir iş. Detaylara dikkat etmek, ince çalışmak gerekiyor. Zanaat öğrenmek isteyenler için saat tamiri güzel bir meslek” dedi. Eğer saat tamirciliği yapmamış olsaydı araba tamirciliği ile ilgilenmek istediğini de ekledi.