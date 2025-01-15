ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 2,9 oranında artış gösterirken, piyasanın beklentisi de aynı seviyede gerçekleşti. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,4 oranında bir artış kaydetti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz kararlarını şekillendirecek önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Yıllık enflasyon yüzde 2,9 arttı

Çekirdek TÜFE verisi, Fed’in faiz kararlarında önemli bir rol oynuyor. Aralık ayında çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 3,3 artış yönündeydi.

Üretici enflasyonu (ÜFE) da artış gösterdi

Dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de dikkate alındı. Aylık bazda yüzde 0,2 artış gösteren ÜFE, yıllık bazda ise yüzde 3,3’lük bir artış kaydetti.