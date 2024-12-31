Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2025 yılının yayımlandığı mesajında, barışın, sağlık ve huzurun tüm dünyanın hakimiyet altına alınması temenni etti. Başkan Durbay, 2024 yılının bitmesine rağmen umutlu bir başlangıç ​​habercisi olduğunu vurguladı.

Başkan Durbay, mesajında ​​şu ifadeleri kullandı:

“Geride ayrıldığımız 2024 yılı, dünyadaki savaşların, yoksullukların ve gözyaşlarının hakimi olduğu zorlu bir yıl oldu, ancak onun zorlukları, umutlarımızın ve yeni başlangıçların da habercisi oldu. 2024 yılı her ne kadar zor olsa da elimizdeki değişim ve yaşadığın umut dolu bir yıl oldu. Şehzadeler Belediyemizi devraldığımız Nisan ayından bu yana, 9 ayda siz değerli yurttaşlarımızın yaşam standardı, daha iyi hizmet verebilmek ve Şehzadeler'i daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştık. 2025'te aynı sorumlulukla çalışmaya devam ediyor.”

Başkan Durbay, 2025 yılı için şu dilekte bulundu:

“2025 yılı; kötülüğün, savaşın ve gözyaşlarının son bulduğu, barışın, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyor, hep birlikte daha güzel, daha eşit ve daha huzurlu bir umutlu adım atmamız dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum.”