Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 2024 yılına çok önemli projeler sığdırdıklarını belirterek, 2025 yılına hazır olduklarını vurguladı. "Yeni yılda da hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Uzun, Narlıdere'ye sundukları hizmetlerle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erman Uzun, 2024 yılının Nisan ayında göreve geldiklerinden bu yana, sosyal adalet, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve doğaya saygıyı ilke edindiklerini söyledi. Bu doğrultuda 2025 yılı için de önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Önceliğimiz sosyal adalet

Enflasyonun yüksek olduğu, alım gücünün düştüğü bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Uzun, "Bu sebeple sosyal adalet alanında öncü adımlar atmaya karar verdik. 2024 yılında, 'vatandaş odaklı' belediyecilik anlayışımızı sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz" dedi. Emekliler için uygun fiyatlarla hizmet veren Emekliler Lokali'ni açtıklarını, Kent Lokantası ile de uygun fiyatlı sağlıklı gıdayı halkla buluşturduklarını kaydeden Başkan Uzun, kış dönemi kurslarını ücretsiz yaparak, personeline kreş desteği sağladıklarını söyledi.

Başkan Uzun, temizlik hizmetleri, altyapı yatırımları, park ve yeşil alan bakımı gibi temel hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü ifade etti ve 2025 yılında da aynı hassasiyetin devam edeceğini belirtti.

Kimseyi geride bırakmayacağız

Görev süreleri boyunca ilçe halkının yaşam kalitesini artıran projelere imza attıklarını dile getiren Başkan Uzun, "Hayata geçirdiğimiz her projede komşularımızın hayatına dokunduk. Elektrikli araç şarj istasyonları kurduk, Komşu İletişim Merkezi’ni kurduk. Kadınlara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. İzmir Müzisyenleri Buluşmaları ile yerel sanatçılarımıza destek olduk" dedi. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilen projeleri sıralayarak, 2025 yılı için de daha büyük adımlar atılacağını vurguladı.

Narlıdere Belediyesi’nin 9 aylık proje ve yatırımları:

Emekliler Lokali: Çamtepe Mahallesi'nde hizmete girdi. Uygun fiyatlarla vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecekler sunuluyor. Kent Lokantası: Hafta içi her gün sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek servisi yapılmakta. Ekmek ve su ise ücretsiz sunuluyor. Elektrikli Araç Şarj İstasyonları: İlçenin farklı bölgelerinde toplamda 9 şarj istasyonu kuruldu. Bornova'da yeni yol çalışması: Altyapı ve estetik buluştu Sema Sokak Yenilemesi: Sema Sokak’taki yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandırıldı. Güngören Caddesi 2. Etap: Yaya dostu sokaklar yaratma amacıyla tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla caddenin estetik görünümü iyileştirildi. Komşu İletişim Merkezi (KİM): Vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla kuruldu. Kadınlara Yönelik Projeler: Kadın Danışma Merkezi ile kadınlara sosyal ve psikolojik destek verildi. Can Dostlara Özel İlgi: 750 can dostu tedavi etti, 100 sahiplendirme işlemi gerçekleştirildi. İzmir Müzisyenleri Buluşmaları: Yerel sanatçılara destek sağlamak için konserler düzenlendi.

2025 yılına hazırız

Başkan Uzun, 2024’te yapılan tüm bu çalışmalarla birlikte, 2025 yılında da daha büyük projelere imza atacaklarını belirterek, "2025'te de Narlıdere için kararlılıkla çalışacak, komşularımızın güvenine layık olacağız" dedi. Tüm vatandaşlara mutlu, huzurlu bir yeni yıl dileyen Başkan Erman Uzun, 2025 yılının her haneye mutluluk, her sofraya bereket, her gönüle sevgi getirmesini temenni etti.