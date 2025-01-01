Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 2025 yılına girmemiz dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında, Bucalı vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Başkan Duman, 2025 yılının Buca için projeler ve kurdele kesimlerinin yılı olacağını belirterek, ilçede yapacakları çalışmalar hakkında heyecanlı olduklarını vurguladı.

Başkan Duman mesajında, 2024 yılı boyunca kendilerine duyulan güven ile büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Geçmişteki birikimlerimizden ilham alıp geleceğe umutla bakarak, daha güzel yarınlar inşa etmek için çok heyecanlıyız. Çünkü 2025 yılı emeklerimizin karşılığını alacağımız, projelerin ve kurdele kesimlerinin yılı olacak" dedi.

Başkan Görkem Duman sözlerine şu şekilde devam etti: “Buca’nın her köşesini daha yaşanılır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler, birlikte büyüyen, birlikte güçlenen insanlarız. Her birinizin katkısı Buca için çok büyük bir değer taşıyor. Bu yıl umutla yeni yıldaki başlangıçların kapısını hep birlikte aralayalım. Dayanışmayla, sevgiyle ve kararlılıkla tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. En büyük amacımız yarınlara çok büyük bir miras bırakmak. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2025 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini tüm kalbimle diliyorum.”