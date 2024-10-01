Narlıdere Belediyesi'nin ekim ayı olağan birinci meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Erman Uzun, görevdeki ilk 6 ayını değerlendirerek ilçeye kazandıracakları projelerle ilgili müjdeler verdi. Kent Lokantası, Emekliler Lokali ve Büfe gibi sosyal projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

"Sağlam Adımlar Attık"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldiği 6 aylık süreyi değerlendirerek şunları söyledi: “Bu süreçte mali performansı güçlendirmek, kurum içi disiplini sağlamak ve temel belediyecilik faaliyetlerini geliştirmek adına önemli adımlar attık. Önümüzdeki bir yıl içinde de sosyal belediyeciliği ön planda tutarak, Narlıdere’mizin ihtiyaçlarını karşılayacak projelere imza atacağız.”

Dayanışma ve Sosyal Projeler Vurgusu

Başkan Uzun, Türkiye’deki zor ekonomik koşulların sosyal belediyeciliğin önemini daha da artırdığını belirterek, Kasım ayında hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi: “Kent Lokantası projemiz ile vatandaşlarımız, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişebilecek. Emeklilerimiz için Çamtepe Mahallesi’nde Emekliler Lokali açacağız. Burada emeklilerimiz gün boyu sosyalleşebilecek. Gençlerimize yönelik ise sahilde büfeler kurarak uygun fiyatlı hizmet sunacağız. Ayrıca Limanreis’te sahil düzenlemesi yaparak, bu bölgeyi daha yaşanabilir hale getireceğiz.”