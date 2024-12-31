Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde de vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için görev başında olacak. İl genelinde belediye hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla nöbetçi ekipler sahada ve masa başında hazır bulunacak.

Herhangi bir aksama olmayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu, kanal arızası, ulaşım, zabıta, itfaiye ve diğer hizmetlerle ilgili taleplere hızla yanıt verebilmek için il genelinde organize oldu. Ekipler, vatandaşlardan gelecek her türlü çağrıya anında müdahale edebilmek amacıyla 7/24 görevde olacak.

185 MASKİ destek hattı hizmette

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185 Çağrı Merkezi de yeni yılın ilk saatlerinde talepleri karşılamaya devam edecek. Arıza, su kesintisi ya da diğer sorunlar için gelen çağrılar, hızlı bir şekilde ilgili ekiplere iletilecek. Görevli ekipler, sadece yılbaşı gecesi değil, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü boyunca da vatandaşların yeni yıla sorunsuz bir şekilde başlaması için sahada olacak.

Yeni yılda da hizmet sürecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yılın tüm Manisalılara sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle hizmetlerine kesintisiz devam edeceklerini belirten ekipler, her türlü ihtiyaç ve sorunda vatandaşların yanında olacak.