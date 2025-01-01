İzmirliler, 2025 yılına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta düzenlenen Yeni Yıl Festivali ile büyük bir coşkuyla girdi. Kültürpark’ı dolduran binlerce İzmirli, Nihat Sırdar’ın 90'lar Kafası programıyla yılbaşını kutladı. Yeni yılın ilk şarkısı ise İzmir Marşı oldu.

Coşku dolu bir gece

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Aralık’tan itibaren düzenlenen Yeni Yıl Festivali, dopdolu etkinliklerle İzmirlilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Kültürpark’taki etkinlikte binlerce İzmirli, ünlü radyocu Nihat Sırdar ile 2025’e büyük bir coşkuyla girdi.

Yılbaşı programı

Yeni Yıl Festivali kapsamındaki yılbaşı programı, akşam saatlerinde E) Hiçbiri adlı müzik grubunun sahne almasıyla başladı. Ardından Grup Lambda müzikseverlerle buluştu. Saat 20.30’da İzmir’in sevilen ismi Ersin Show, müzik, dans ve interaktif gösterileriyle İzmirlileri coşturdu. 2025’e saatler kala ise Nihat Sırdar’ın 90'lar Kafası programı başladı ve büyük bir eğlenceye dönüştü.

İzmir Marşı ile 2025’e merhaba

Nihat Sırdar, Türk pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla İzmirli izleyicileri coşturdu. Binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sırdar’ın eğlenceli diyaloglarıyla keyifli anlar geçiren İzmirliler, sahnedeki gösteriye cep telefonlarının ışıklarıyla katıldı. Saat 12.00’yi gösterdiğinde, coşkulu bir şekilde 10’dan geriye sayım başladı ve 2025 yılı, İzmir Marşı ile karşılandı.

Sırdar’dan yeni yıl mesajı

Sahnedeki performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Nihat Sırdar, İzmirlilerin yeni yılını kutlayarak, "Şarkıları beraber söyleyebilmek, eşlik edebilmek çok güzel. Ama daha da güzeli yeni bir yılı beraber karşılamak. İzmir’de yeni yılı ne güzel kutladılar diyecekler. 2025’ten güzel şeyler bekliyorum. Daha da kötüsü olmaz diye düşünüyorum. Yeni yıl bize güzel şeyler getirir inşallah" dedi.

Yeni Yıl Festivali iz bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Yeni Yıl Festivali, bir ay boyunca İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Alışveriş ve yeme içme stantları, çocuk oyun alanları, yapay buz pisti ve birçok etkinlikle dolu festival, tüm İzmirlilerin yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamasını sağladı.