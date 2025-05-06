Buca, Türkiye bağımsızlık hareketinin öncü isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idamlarının 53. yılında da unutmadı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Onlar nasıl emperyalizme karşı çıkarak vatanı kimseye bırakmadılarsa, bizler de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Buca’da anma töreni düzenlendi. Evka 1’de bulunan Üç Fidan Anıtı önünde düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mahmut Tanal, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Buca Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahkeme canlandırıldı

Anma töreni için Buca Tenis Kulübü önünde toplanan katılımcılar, Üç Fidan Anıtı önüne kadar ellerinde meşaleler ve pankartlar eşliğinde yürüdü. Törende, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılandığı mahkemedeki savunmalarını canlandıran tiyatro gösterisi yapıldı. Ardından idamların gerçekleştiği saat 05.30’da saygı duruşunda durularak anıta karanfiller bırakıldı.

“Yol belli; Yol demokrasi, demokratik hukuk devleti, yol hukukun üstünlüğü”

Törende konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekili Mahmut Tanal, geçmişte Denizlere uygulanan düşman ceza hukukunun bugün Ekrem İmamoğlu’na uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün bizler nasıl sömürü düzeninin ortadan kalkmasını istiyorsak, nasıl bugün tam bağımsız bir Türkiye istiyorsak, nasıl hak, hukuk, adalet istiyorsak o dönemde Denizler, Hüseyinler, Yusuflar aynı mücadeleyi veriyorlardı. Onlar terörist değildi, onlar vatanseverdi. Onlar vatanının bölünmesini istemezdi, bayrağının düşmesini istemezdi; daha daha yukarı taşımak isterlerdi. O dönemde nasıl kişiye özgü hukuk uygulandıysa bugün de aynı kişiye özgü hukuk uygulanıyor. Bugün nasıl bir düşman ceza hukuku varsa o gün de düşman ceza hukuku vardı. Bu düzen değişmeli. Değiştirmek için hep birlikte uğraşıyoruz. O dönem uygulanan düşman ceza hukuku bugün Siivri’de Ekrem İmamoğlu’nu yatırıyor. Biz bu çıkmaz yoldan çıkmak zorundayız. Yol belli. Yol demokrasi, demokratik hukuk devleti, yol hukukun üstünlüğü. Kahrolsun istibdat! Yaşasın hürriyet”

“Biz mücadeleyi bırakmayacağız”

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yere sahip olduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise şunları söyledi;

“Onların idealleri, daha özgür, daha adil ve 'tam bağımsız Türkiye' hayalimizi güçlü tutuyor. Bugün bu mücadele, farklı bir şekilde ama aynı amaç ve ideallerle devam ediyor. 53 yıl önce ne var idiyse, bugün de o var. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız; sonuna kadar taşıyacağız. Bu yoldan ilerlemeyi ve bu değerlere sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Denizlerin bıraktığı yerden mücadelemizi daha ileri götüreceğimize söz veriyoruz. Onlar nasıl emperyalizme karşı çıkarak vatanı kimseye bırakmadılarsa, biz de bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

“Her gün çoğalıyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Onları unutturacaklarını zannettiler; görmeliler ki her gün çoğalıyoruz. Onları idam ederek bu mücadeleyi yok edeceklerini düşünenler ondan sonra kaç Deniz’in geldiğini, kaç Mahir’in geldiğini görmeliler” dedi.

İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Denizlerin onurlu bir miras ve büyük bir sorumluluk bıraktıklarını ifade ederken İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise 68 hareketi düşüncesinin ülkemizde daha bitmediğini çünkü ülkemizin koşullarının değişmediğini söyledi.