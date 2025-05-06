HABER EKSPRES- Kemalpaşa yönü viyadük inişinde arızalanan araç nedeniyle Ankara Caddesi'nde trafik yavaşladı. yol dışı müdahale sürerken yoğunluk Zafer Payzın'a ulaştı.

6 Mayıs 2025 Salı günü sabah saatlerinde Ankara Caddesi Kemalpaşa istikameti Viyadük inişinde bir aracın arızalanması sonucu trafik akışı yavaşladı. ilgili araç için yol dışı yapma çalışması başlatılırken, trafik yoğunluğu Zafer Payzın mevkisine kadar ulaştı.

Araç arızası nedeniyle Ankara Caddesi'nde ulaşım aksadı

İzmir'in ana ulaşım akslarından biri olan Ankara Caddesi'nde yaşanan araç arızası, sabah saatlerinde kemalpaşa yönüne giden sürücüler için zorlu anlara neden oldu.

Yol dışı müdahale sürüyor

Arıza yapan araca müdahale eden ekipler, aracı güvenli şekilde yol dışına almak için çalışmaları sürdürüyor. Sürücülerin, bu güzergâhı kullanmadan önce trafik durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

Yoğunluk Zafer Payzın'a kadar ulaştı

Arızalı araç nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, Zafer Payzın mevkisine kadar uzandı. Bölgede alternatif güzergâhların kullanılması öneriliyor.