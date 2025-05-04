CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırıya, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve parti yetkililerinden sert tepkiler geldi. Saldırı kınandı ve Özel'e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Gülşah Durbay'dan Özgür Özel'e destek: "Yanındayız!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı kınayarak, "Yanındayız Özgür Özel!" dedi. Saldırı sonrası parti yetkililerinin verdiği destek mesajları da dikkat çekti.

Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırı kınandı

Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırı, CHP'nin üst düzey isimlerinden sert tepkiler aldı. Genel Başkan Özgür Özel'in yaşadığı saldırıyı "alçakça ve adice" olarak tanımlayan CHP yetkilileri, saldırıyı kınayarak Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bu tezgahlarla korkutulamaz"

Parti yetkilileri, Özgür Özel'in kararlılığını ve mücadelesini vurgulayarak, bu tür saldırıların amacının korkutma olmadığını belirtti. "Bizim Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla korkutulamaz, sindirilemez" diyen parti yetkilileri, Özgür Özel'in doğru bildiği yoldan sapmadan mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Özgür Özel'in kararlılığına vurgu yapıldı

Parti yetkilileri, "Sayın Özgür Özel, her zaman doğru bildiği yolda, bir adım geri atmadan, bir santim eğilmeden, bir kelime eksik söylemeden mücadelesine devam eder" diyerek, CHP Genel Başkanının mücadelesine olan inançlarını yineledi. Özel'in liderliğine olan güven bir kez daha vurgulandı.

Yanındayız!

Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından parti içindeki pek çok isim, liderlerine verdikleri desteği yineleyerek "Yanındayız!" mesajı verdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da bu desteği güçlü bir şekilde dile getirerek, parti içindeki dayanışmanın önemine dikkat çekti. "Saldırı karşısında partimiz, liderimizin kararlılığına olan güvenini bir kez daha dile getirdi" denildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan bu alçakça ve adice saldırıyı kınıyor, Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla korkutulamaz, sindirilemez. Sayın Özgür Özel, her zaman doğru bildiği yolda, bir adım geri atmadan, bir santim eğilmeden, bir kelime eksik söylemeden mücadelesine devam eder. Yanındayız!