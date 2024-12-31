Karabağlar Belediyesi Başkan Helil Kınay, yeni yıl kutlamalarına Gediz Fen İşleri Şantiyesi ve Uzundere Temizlik İşleri Şantiyesi’nde çalışan işçilerle başladı. İşçilerle birlikte pasta kesen Kınay, ekip çalışmasının önemine vurgu yaparak, Karabağlar’ın gelişimindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerle geleceğe umutla bakış

Kutlamaların bir diğer durağı, Karabağlar Belediyesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu oldu. Öğrencilerle yemek yiyen ve sohbet eden Başkan Kınay, gençlere 2025 projelerinden bahsetti. Dayanışma ve birlik mesajlarını yineleyen Kınay, öğrencilerle birlikte yeni yıl pastası kesti.

Kadınlarla kahvaltıda birliktelik

Başkan Kınay, Aşık Veysel Mahallesi Semt Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıda Karabağlarlı kadınlarla buluştu. Kadınların toplumsal yaşama daha aktif katılımını teşvik edecek projeleri paylaşan Kınay, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Karabağlar’da paylaşarak güçleneceğiz"

Son olarak Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda çalışanlarla bir araya gelen Başkan Kınay, 2025 için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kınay, "Karabağlar’ın 58 mahallesinde umudu, azmi ve direnci hep birlikte göstereceğiz. Ekmeğimizi, acımızı, mutluluğumuzu paylaşarak aydınlık bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" diye aktardı. Başkan Kınay, konuşmasının ardından belediye çalışanlarıyla birlikte pasta keserek kutlamaları sonlandırdı.