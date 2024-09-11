Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), Ege Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirerek Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı'nı başlattı. Üniversite ve bölge açısından büyük önem taşıyan bu program, öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunarak görsel iletişim alanında kapsamlı bir öğrenim süreci sağlamayı hedefliyor.

Akademik başarı ve yenilikçi programlar

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve fakülte akademisyenlerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "Fakültemiz, akademik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor ve eğitim kalitesiyle gençlerin tercihleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’nın, akademik camiaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fakültenin yükselen başarı grafiği

GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, fakültenin 2012 yılında kurulduğunu ve 2016’da şu anki ismini aldığını belirtti. 2018-2019 öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nün ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirten Parsa, “2024 itibariyle fakültemiz, başarı sıralamasında üst sıralarda yer alıyor ve 558 öğrenciye eğitim veriyor. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı ödüllerle dikkat çekiyor" dedi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin birleşimi

Prof. Dr. Parsa, yeni yüksek lisans programının öğrencilere teorik bilgi ile uygulamalı deneyimler sunacağını belirtti. “Bu program, öğrencilerin yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkararak sanatsal ve teknolojik anlamda donanımlı bir eğitim sunmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi'nin sanatsal ve akademik gelişimindeki öncü rolünü daha da pekiştirecek” diye ekledi.

Disiplinlerarası ve yenilikçi eğitim modeli

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, programın disiplinlerarası yapısına vurgu yaparak, “Sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek, öğrencilerimizin sektörde fark yaratmalarını hedefliyoruz” dedi. Bir diğer Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hatice Tozun ise “Görsel iletişim dünyasında etkili olmak için teknik bilgi kadar yaratıcı düşünce de gereklidir. Bu program, her iki alanda da gelişim imkânı sunacak” ifadelerini kullandı.