Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videoda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hafta boyunca toplumun her kesimine yönelik yaptığı yeni yıl ziyaretlerinde iyi dileklerini ileten Önal, “Aydınlık geleceği birlikte kuracağız, Bayraklı’yı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.

"Aydınlık bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda herkesin yeni yılını kutlayan Önal, “Geride bıraktığımız yıl, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen tüm olayları sadece gözlemlediğimiz değil, sorumluluk aldığımız ve her alanda zorlu günlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını gururla kutlarken kentimizin afetler karşısındaki kırılganlığından, sosyoekonomik dar boğazına, beraberinde gelen tüm bireysel ve toplumsal sorunlara tanıklık ettik. Bu süreç içinde, tüm paydaşlarımızla, yetki alanımız çerçevesinde yerel ve genel sorunlara çözümler üretip, adımlar attık. 2025 yılı da yine tüm yurttaşlarımızla birlikte yürüyeceğimiz ve hayallerimizi somutlaştıracağımız bir yıl olacak. İş birliği ve dayanışma içinde; eşit, adil, aydınlık bir gelecek ve daha yaşanabilir bir Bayraklı için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın; başta Bayraklımıza olmak üzere ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, hepimizin hayatında güzelliklere kapı açmasını diliyorum. Mutlu yıllar Bayraklı” dedi.