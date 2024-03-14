Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, en zorlu dönemlerde dahi büyük bir fedakârlık ile çalışan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı. Başkan Erhan Kılıç, yaptığı açıklamada “Her bir sağlık çalışanımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Pandemi döneminde nasıl fedakârlıkla çalıştıklarına hepimiz şahit olduk. Kendileri bizler için çok değerliler. Kutsal ve onurlu bir görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Erhan Kılıç adına ilçedeki sağlık kurumlarını ziyaret eden belediye yetkilileri, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sağlıkçılara hediye takdim etti.