İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerde yaşanan sorunları tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla düzenlediği muhtarlar buluşmaları kapsamında Karabağlar’daydı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda 58 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Tugay ve Başkan Kınay, hem mahallelerin sorunlarını dinledi hem de İzmir ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kınay: “Karabağlar için el birliğiyle çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikleri ilk günden bu yana Karabağlar halkının taleplerine kulak verdiklerini, muhtarlarla birlikte yürütülen çalışmaların bu sürecin temelini oluşturduğunu vurguladı. Kınay, “Göreve başlayalı tam bir yıl oldu. Bu süreçte her zaman şunu söyledik: Halkla iç içe, şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Adaylık sürecinden bu yana her ay düzenli olarak muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu toplantılar bir alışkanlık haline geldi ve her toplantının ardından değerlendirme raporları hazırlayarak bir sonraki toplantıya daha hazırlıklı giriyoruz. Bugün ise bu bir yıllık sürecin genel bir değerlendirmesini yapma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Karabağlar’ın sorunlarını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözme iradesinde olduklarını ifade eden Kınay, şunları söyledi:

“Muhtarlarımızın desteği bizim için çok kıymetli. Onlar mahallelerin nabzını tutan, sorunları birebir yaşayan ve halkın taleplerini bize en doğru şekilde ileten temsilciler. Hep birlikte, eksikleri açıkça konuşarak ve çözüm yollarını birlikte üreterek Karabağlar’ı daha yaşanabilir hale getireceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyduk. Hangi mahallemizin hangi sorunu varsa, Büyükşehir Belediyemizle birlikte çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle her konuda yakın bir iş birliği içindeyiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın bize duyduğu güven, bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Kentsel dönüşümden altyapıya, sosyal hizmetlerden çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta birlikte hareket ediyoruz. Özellikle doğalgaz, ulaşım ve park projeleri gibi konularda önemli adımlar attık ve meclis kararlarımızla bu süreci destekledik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışacağız.”

“Hep birlikte el birliğiyle daha güzel bir Karabağlar inşa edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin Karabağlar’a güç kattığını söyleyen Başkan Kınay, Başkan Tugay’a duyduğu güven için teşekkür ederek, “Bugün bu toplantının ilkini Karabağlar’da gerçekleştiriyor olmamız bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu, Karabağlar’a verilen önemin bir göstergesidir. Büyükşehir bürokratlarımız, belediyemizin teknik ekipleri ve ilgili tüm birimlerimiz burada. Alınan her not, önümüzdeki günlerde atılacak adımların temelini oluşturacak. Katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Karabağlar, İzmir’in en çok gelişen, en çok dönüşen ve en yaşanabilir ilçelerinden biri olacak. Hep birlikte, el birliğiyle daha güzel bir Karabağlar inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Cemil Tugay: “Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karabağlar’da gerçekleştirilen Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünün hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Sorunların yerinde tespiti ve çözüme ulaştırılması için muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin başarıya giden yolda en önemli unsur olduğunu vurguladı.

İzmir’in güçlü bir sosyo-kültürel yapıya sahip olduğunu, ancak buna paralel olarak çözülmesi gereken birçok altyapı ve planlama sorunuyla da karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Tugay, şehrin geleceği için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

“Kapımız her zaman açık”

Başkan Tugay, “Sizler bize vatandaşın doğrudan sesini ulaştıran en değerli yol arkadaşlarımızsınız. Lütfen bizleri ulaşılmaz görmeyin. Kapımız her zaman açık. Bize her sorununuzu çekinmeden iletebilirsiniz. İstiyoruz ki görev süremizin sonunda yüzümüz ak, başımız dik olsun. En önemlisi de halkımızın sevgisini ve güvenini kazanmış olalım. Çünkü bu hayatta bir insanın sahip olabileceği en değerli şey; etrafındaki insanların saygısı ve sevgisidir. Biz de bunu hak etmek için buradayız” diye konuştu.

Hedeflerinin mükemmel olmak değil; her geçen gün daha iyiye gitmek olduğunu söyleyen Tugay “Elbette eksiklerimiz, aksaklıklarımız olacak. Ancak önemli olan şudur: Eğer bir ay sonra bugünden daha iyi durumdaysak, üç ay sonra daha da ilerideysek ve beş yılın sonunda halkımıza layıkıyla hizmet etmişsek; işte o zaman ‘Helal olsun bize’ diyebiliriz. Bu hedefe birlikte, el birliğiyle ulaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Muhtarlardan çiçek ve teşekkür

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a hem de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a mahallelerin sorunlarına duyarlılıkla yaklaştıkları ve iş birliği içinde çözüm üretmeye yönelik çabaları için teşekkür ettiler. Toplantının kendilerini değerli hissettirdiğini ifade eden muhtarlar, her iki başkana da çiçek takdim etti.