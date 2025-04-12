6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan depremlerde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Pamukkale Sitesi A Blok da yıkılmış, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

Karar Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıktı

Faciayla ilgili Pamukkale Sitesi davasının karar duruşması, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan Atilla Gökçek ve Yusuf Alageyik, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Sadık Doğan ise duruşmaya gelmedi.

3 sanığa 16 yıl 3’er ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, yıkımda sorumluluğu bulunan 3 sanığı, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrarlayarak suçlamaları reddetti ancak mahkeme cezayı onadı.

Bir sanığa yakalama kararı

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz sanık Sadık Doğan hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.