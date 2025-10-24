Konak Belediyesi’nin “Komşu Buluşmaları” etkinliği Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek taleplerini dinledi ve belediye birimlerine iletti.

Başkan Mutlu, tüm müdürler, başkan yardımcıları ve personelle birlikte Beştepeler’deki buluşmada, mahalle sakinlerinin sorunlarını doğrudan dinleme ve çözüm üretme fırsatı buldu. Beştepeler’deki 1. Kadriye, 2. Kadriye, Altay, Aziziye, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentsel Dönüşüm, Plan ve Proje Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Beştepeler Sosyal Tesisleri’ndeki kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerden yararlanan vatandaşlar Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.

Başkan Mutlu, etkinliğin yoğun katılım almasının doğru bir adım olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, “Komşu Buluşmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sorunları ilk elden duyma ve çözüm üretme şansı elde ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yeni buluşmalarımızda görüşmek üzere” dedi.