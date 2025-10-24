Nazilli Bedensel Engelliler Derneği’nden Teşekkür Mesajı

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, dernek üyeleri arasından ihtiyaç sahibi iki aileye kömür desteğinde bulunan ve biriktirdikleri mavi kapakları derneğe bağışlayan yardımsever ailelere teşekkür etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhtiyaç sahibi iki ailemize kömür desteğinde bulunan, ayrıca mavi kapak toplayarak derneğimize bağışlayan değerli yardımsever ailelerimize Nazilli Bedensel Engelliler Derneği olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin.”

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.