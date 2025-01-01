Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı komşularıyla birlikte kutladı. Göreve geldiği günden itibaren halkla iç içe olan Başkan Mutlu, Kılıç Reis Mahallesi’nde bulunan Duruk ailesini ziyaret ederek, yılbaşı coşkusunu onlarla paylaştı. Başkan Mutlu, küçükten büyüğe herkese hediyeler sunarak, çocuklarla pasta keserek mutlu bir yılbaşı akşamı geçirdi.

Komşularla birlikte olmak mutluluğunun zirvesi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yılı Kılıç Reis Mahallesi'nde Necla ve İrfan Duruk çiftinin evinde karşıladı. Başkan Mutlu’ya eşi Necip Mutlu ve Kılıç Reis Mahalle Muhtarı Filiz Sezer de eşlik etti. Evin her bireyine özel hediyelerle moral veren Başkan, özellikle çocuklarla birlikte pasta keserek, yılbaşı akşamını daha da özel kıldı. Başkan Mutlu’nun çocukların gözlerindeki neşeyi görmek, geceye damgasını vuran anlardan biri oldu.

Güzelyalı’dan Hatay’a, yeni yıl mesajları

Başkan Mutlu, ev ziyaretinden sonra Güzelyalı’daki taksi duraklarını gezdi ve ardından Hatay Polis Karakolu’na uğrayarak, görev başındaki emekçilerin yeni yılını kutladı. Konak halkı ile iç içe olmanın ve onların mutluluğuna ortak olmanın kendisini çok motive ettiğini belirten Başkan Mutlu, "2025’in başta Konak ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Güçlü bir gelecek için çalışmalar devam edecek

Yeni yıl mesajında, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bize geleceğe umutla bakma gücü veriyor. Hep birlikte daha güzel bir Konak için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Mutlu, Konak halkıyla birlikte her alanda daha güçlü bir yıl geçirmeyi arzuladığını vurguladı.