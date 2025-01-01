2025 yılına girerken gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, büyük heyecana sahne oldu. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, 3 çeyrek bilete isabet etti.

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 17.30'da başladı ve 23.30'da sona erdi. Çekilişte büyük ikramiye olan 600 milyon TL, 3 çeyrek bilete çıktı. Bu yıl büyük ikramiye sahipleri, Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa ve İzmir/Bergama ilçelerinde biletlerini satın almış.

Bilet seri numarası nerede yazıyor?

Biletini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, ikramiyenin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için seri numarasını araştırmaya başladı. Milli Piyango biletlerinin seri numarası, biletin sol alt tarafında yer alıyor. Seri numarası "N" harfi ile başlıyor ve biletin sağ tarafında bulunan bilet numarası ile birlikte kullanılarak ikramiye sorgulaması yapılabiliyor.

Büyük ikramiye hangi şehirlere çıktı?

2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan numara "1052448" olarak belirlendi. Büyük ikramiye, 3 çeyrek bilete dağıldı ve kazanan iller şu şekilde açıklandı:

Bursa/Osmangazi

Antalya/Muratpaşa

İzmir/Bergama

Ayrıca, amorti kazandıran numaralar ise 2 ve 7 olarak duyuruldu.