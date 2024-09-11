Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenlere anlamlı bir jest yaptı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte, belediye ekipleri kentteki ilk, orta ve lise dereceli okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek ve tatlı ikramında bulundu. Başkan Ömer Günel’in selamlarını ve başarı dileklerini ileten ekipler, öğretmenlere moral verdi.

Belediyeden öğretmenlere tatlı ikramı

Kuşadası Belediyesi, eğitim alanındaki destekleriyle dikkat çekiyor. Öğrencilere yönelik beslenme çantası desteği, kırtasiye ve eğitim yardımları gibi projelerle hemşehrilerinin takdirini kazanan belediye, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenleri de unutmadı. Belediye bünyesinde görev yapan Güvercin Masa ekipleri, öğretmenlere ve okul çalışanlarına tatlı ikram ederek, Başkan Ömer Günel’in başarı dileklerini sundu.

Ziyaretlerin ardından, Kuşadası’ndaki öğretmenler, Başkan Ömer Günel’e nezaketinden ötürü teşekkürlerini iletti. Öğretmenler, bu tür desteklerin eğitim camiasına moral ve motivasyon sağladığını belirtti.

Başkan Ömer Günel, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim emekçileri için başarılı geçmesini dileyerek, ebeveynlere de kolaylıklar diledi.