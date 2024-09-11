CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, girdi maliyetlerinde yaşanan artış ve mısırda yaşanan verim kaybına dikkat çekerek Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) bir an önce taban fiyatının açıklanmasını talep etti.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcaklar, aşırı yağışlar ya da susuzluk ve kuraklık nedeniyle bu yıl mısırda ciddi oranlarda verim kaybı yaşandığını hatırlatarak “Girdi maliyetleri çok yükseldi. Üretici mısır üretmek için ciddi miktarlarda para harcıyor. Üreticinin beklediği fiyat açıklanmazsa üretici zarar edecektir ve önümüzdeki yıl mısır ekmeyecektir” dedi.

“TMO neden mısır alım fiyatlarını açıklamıyor?”

Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 62’lere dayandığını, mazot, gübre ve tohum gibi üretim maliyetlerinin bir önceki yıla göre arttığını ve tüm girdi maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden CHP’li Karakoz, “TMO’nun hala alım fiyatını açıklamaması üreticiyi telaşa sokmaktadır. TMO mısır üreticisinin sesine kulak vermeli ve alım fiyatlarını en az 11 lira olarak açıklamalıdır” ifadesini kullandı.

“Mısır alım fiyatı 11 lira olarak açıklanmalıdır”

Samsun, Ordu, Adana, Sakarya, Niğde ve Çukurova olmak üzere birçok bölgede mısır üretimi yapılamadığına dikkat çeken Karakoz, “Adana ve Çukurova Bölgesi’nde mısır hasadı başlarken diğer bölgelerde hasat yaklaştı, ancak TMO’nun hâlâ bir fiyat açıklamadı. Şu anda mısırın üretim maliyeti 8-9 lirayı buluyor. Dolayısıyla artan girdi maliyetleri dikkate alınarak, mısır alım fiyatı en az 11 TL olarak belirlenmeli ve hemen açıklanmalıdır. Bundan daha az açıklanacak bir rakam üreticiyi mısır üretmekten soğutacak ve aynı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da mısır üretimi düşecektir” diye konuştu.