AK Parti Genel Merkezi’nde bugün yapılacak toplantıda, 7 ilçe ve belde belediye başkanının partiye katılacağı öne sürüldü. Katılımın, yerel seçim sonrası artan geçişlerin devamı olacağı belirtiliyor.

AK Parti’ye katılımlar devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, 7 ilçe ve belde belediye başkanının partiye katılacağı iddia ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından artan parti içi geçişlerin, bu toplantıda devam edeceği belirtiliyor.

Seçim sonrası katılım arttı

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 542 belediye kazandı. Seçim sonrası yaşanan tartışmalı geçişlerle birlikte, bu sayı 601'e yükseldi. Parti, büyükşehirler ve il belediyelerinin yanı sıra, ilçe ve belde belediyeleriyle de güçlü bir yönetim ağı kurmuş oldu.

31 Mart seçimlerinin ardından, hızlanan geçişler ve katılımlar ile AK Parti'nin belediye başkanları sayısının artması bekleniyor. Bugün yapılacak toplantının ardından, katılacak 7 başkanla birlikte, AK Parti'nin belediye başkanları sayısının daha da artması öngörülüyor.

7 başkanın daha katılması bekleniyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 7 belediye başkanının partiye katılımı, AK Parti’nin seçim sonrası oluşan güçlü yapısını pekiştirecek. Katılımın, siyasi hareketlilikle birlikte partinin güç kazanması adına önemli bir adım olacağı ifade ediliyor.