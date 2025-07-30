Halkın sofrası hedef alındı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirilen Kent Lokantası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Uygun fiyatlı yemekleriyle kısa sürede halkın ilgisini çeken lokantada, camlar, kapılar, sandalyeler ve tavan döşemeleri başta olmak üzere birçok alana zarar verildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri kısa sürede harekete geçti. Saldırganlar, emniyet ekipleri tarafından olay yerinden kaçarken yakalandı. Belediye yetkilileri, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başkan Çiçek: “Bu saldırı halkın sofrasına yöneliktir”

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Çiçek, “Bin bir emekle halkın yararına sunduğumuz bu projeye yapılan saldırı bizleri hem üzdü hem de öfkelendirdi. Bu hizmet, ekonomik zorluk içinde olan vatandaşlarımızın yanında olmak için hayata geçirilmiştir” dedi.

Başkan Çiçek, saldırının yalnızca bir mekâna değil, kamu vicdanına ve dayanışma kültürüne yöneldiğini vurguladı. “Kent Lokantamız adaletli, eşitlikçi ve sosyal belediyeciliğin somut bir örneğidir. Bu tarz provokasyonlar halkın hakkına, çalışan emekçilerin alın terine zarar vermektir. Bu saldırı asla cezasız kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir saldırı bizi hizmetten alıkoyamaz”

Saldırının ardından kamuoyuna mesaj veren Başkan İlkay Çiçek, kararlılık vurgusu yaptı. “Bu art niyetli davranışı şiddetle kınıyorum. Kim ne yaparsa yapsın, biz halkımıza hizmet etmekten geri durmayacağız. Bu tür saldırılar bizi durduramaz, bilakis hizmet aşkımızı artırır” dedi.

Emniyet güçlerinin hızlı müdahalesine teşekkür eden Çiçek, Kent Lokantası’nın en kısa sürede tekrar halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Belediye, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için süreci takip edeceğini açıkladı.