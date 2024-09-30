Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni haftaya çalışmaların sürdüğü proje alanlarını ziyaret ederek başladı. Şirince'den 14 Mayıs Mahallesi'ne kadar farklı noktalarda incelemelerde bulunan Sengel, belediyenin sosyal projelerinden Halk Mark-ET'in yarın açılacağını duyurdu.

Şirince’ye “Şirin Köy Pazarı”

Başkan Sengel’in ilk durağı Şirince’de yapım aşamasındaki Şirin Köy Pazarı oldu. Belediye ekibi ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Sengel, “Şirince’ye yakışacak şirin bir köy pazarı yapıyoruz” dedi. Proje kapsamında mevcut otopark alanı da yenileniyor.

14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Evi’ne kavuşuyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 14 Mayıs Mahallesi'nde ücretsiz kreş hizmeti sunmayı hedefleyen Başkan Sengel, inşaat çalışmalarını yakından inceledi. Yakında açılması planlanan Şen Çocuk Evi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına hizmet verecek.

Halk Mark-ET yarın açılıyor

Başkan Sengel’in ziyaret ettiği bir diğer proje ise yarın açılışı yapılacak olan Halk Mark-ET oldu. Uygun fiyatlı et ve gıda ürünlerinin sunulacağı bu market, vatandaşların bütçesine destek olacak. Başkan Sengel, açılış öncesinde yaptığı açıklamada “Yarın bereketli bir açılış yapacağız” dedi.