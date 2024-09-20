Obilet, kapıda vize uygulaması ile ziyaret edilen Ege adalarına olan talebin beklenenden yüksek olduğunu açıkladı. Şirket, Ege adalarına feribot bileti satışlarının sürdüğünü duyurdu.

Deniz tatili ile kültürel aktivitelere ilgi duyan seyahat tutkunlarının, okulların açılmasıyla daha sakin geçecek dönemlerde tatil yapmayı tercih ettikleri gözlemleniyor. Bu bağlamda, adalara olan ilginin önümüzdeki ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

En çok tercih edilen rotalar hangileri?

Obilet'in verilerine göre, kullanıcıların en çok tercih ettiği ilk 5 ada Samos, Sakız, Kos, Midilli ve Rodos olarak sıralanıyor. En popüler rotalar arasında ise Çeşme-Sakız, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Ayvalık-Midilli ve Fethiye-Rodos bulunuyor.

En yoğun seyahat Ağustos'ta

Nisan-Ekim sezonu boyunca adalara yapılan seyahatlerin yoğun bir şekilde sürdüğü, Ekim ayında da yüksek oranlarda bilet satışı gerçekleştirildiği bildirildi. Yaz aylarında en yoğun seyahat edilen dönem ise Ağustos olarak açıklandı; bu dönemde en çok satış yapılan tarih 30 Ağustos oldu.

Bilet alanların yüzde 96'sı Türk vatandaşı

Eylül ayında, en düşük ortalama bilet fiyatı 568 lira ile Kaş-Meis rotasında gerçekleşti. Bilet satın alan kullanıcıların yüzde 96'sının Türk vatandaşı, yüzde 4'ünün ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Bilet satışları İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Fransızca dillerinde toplu olarak gerçekleştirildi.