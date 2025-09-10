Beş farklı noktada hizmet veren lokantalarda, dört çeşit yemek 50 TL gibi sembolik bir ücretle sunularak hem sağlıklı hem de bütçe dostu bir çözüm sağlanıyor.

500 bin menü halka ulaştı

Haziran 2024’ten bu yana faaliyet gösteren Kent Lokantalarında bugüne kadar yaklaşık 500 bin menü İzmirlilere ulaştırıldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizde, özellikle gıda fiyatlarının hızla artmasıyla vatandaşların bütçelerini koruyan proje, halktan tam not aldı.

Kent Lokantaları, hafta içi her gün 11.30’dan itibaren hizmet veriyor. Şu anda;

Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı,

Karabağlar Kaymakamlık karşısı,

Menemen Mermerli Mahallesi,

Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi

olmak üzere beş farklı noktada vatandaşları ağırlıyor.

“Kar amacı gütmeden hizmet veriyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm A.Ş. İşletmeler Müdürlüğü’nde görev yapan Pınar Salman, Kent Lokantalarının tamamen halkın yararı için planlandığını belirterek şunları söyledi:

“Yemeklerimizi merkez mutfaklarda titizlikle hazırlıyoruz ve her lokantamıza toplu şekilde ulaştırıyoruz. Dört çeşit yemeği kar amacı gütmeden, bütçe dostu bir fiyat olan 50 TL karşılığında sunuyoruz. Günlük 2 bin kişilik yemek üretimi yapıyoruz. Vatandaşlarımız, özellikle emeklilerimiz ve öğrencilerimiz bu hizmetten oldukça memnun. Bugüne kadar 500 bin menü satışı gerçekleştirdik. Cemil Başkanımızın öncülüğünde İzmir’in sosyal dayanışmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi

Kent Lokantalarına gelen İzmirliler, ekonomik ve kaliteli hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pakize İkizek: “Kemeraltı’na her gelişimizde mutlaka uğruyoruz. Hem lezzetli hem de çok temiz bir ortam. Gönül rahatlığıyla yiyoruz.”

İbrahim Sağsöz: “Menü doyurucu, fiyatlar uygun. Personelin güler yüzü de hizmeti daha özel kılıyor.”

Barış Göksel: “Dışarıda aynı menüyü yemek istesek en az yedi katı para öderiz. 50 TL gerçekten çok iyi bir fiyat.”

Menüler uzman ekiplerce hazırlanıyor

Kent Lokantalarında sunulan menüler, gıda mühendisleri tarafından besin değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Menüde;

Doyurucu ana yemek,

Uyumlu bir çorba,

Pilav, makarna veya benzeri yardımcı yemek,

Salata, tatlı ya da meyve yer alıyor.

Ayrıca İzmir’in kendi üretimi olan Bademsu doğal kaynak suyu ve Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmekler de her menüyle birlikte sunuluyor.

Yeni şubeler yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantalarının sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle öğrencilerin, emeklilerin ve çalışan kesimin yoğun olduğu bölgelerde yeni lokantalar açılması planlanıyor.

Kent Lokantaları, uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir yemek hizmetiyle hem vatandaşların bütçesine nefes aldırıyor hem de kentte sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.