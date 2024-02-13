İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 30. yılının kutlandığı toplantıya, Birinci Kongre Başkan Vekili olarak katıldı. Toplantıda, Kongre’nin usul ve esaslarında yapılacak değişiklikler konuşuldu. Ayrıca, Kongre’nin önemli bir gündem maddesi olan Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelerin tartışıldığı toplantıda, 26-28 Mart tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenecek Kongre’nin 46. Oturumu ile ilgili hazırlıklar gündeme geldi. Öte yandan, 22-23 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi’ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Son olarak Belarus’taki siyasi gelişmeler ve Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ortağı unvanının verildiği kentler ve yerel yönetimler belirlendi.

Başkan Soyer, Avrupa Konseyi Kongresi ile Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Üst Düzey Grup Toplantısı'na da katılarak bir konuşma yapacak.

Avrupa’nın en önemli makamlarından biri



5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan Avrupa Konseyi 46 üye ülkenin 700 milyon vatandaşının ayrımcılığa karşı mücadele, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kültürel çeşitliliğin savunulması, cinsiyet eşitliği gibi temel insan haklarını koruyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) ise Avrupa Konseyi'nin siyasi organları arasında yer alıyor. Yerel veya bölgesel bir idarede, seçim ile göreve gelmiş temsilcilerden oluşan Kongre, 46 üye devlete bağlı 130 binden fazla yerel ve bölgesel idareyi temsil eden 612 üyeden oluşuyor. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin karar alma süreçleri Yerel Yönetimler Meclisi ve Bölgeler Meclisi olmak üzere iki ayrı meclis içerisinde yürüyor. Türkiye’den büyükşehir belediyeleri, meclisleri ve il özel idareler Bölgeler Meclisi’nde temsil ediliyor. İlçeler ve beldelerin ise Kongre’nin Yerel Yönetimler Meclisi’nde temsil hakkı bulunuyor. Kongre Başkanı ve bu her iki meclisin başkanları Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yönetimindeki en önemli 3 aktör arasında yer alıyor. Bu 3 başkan Kongre’nin karar alma ve yönetim süreçlerinde ortak sorumluluğa sahip bulunuyor. Bölgesel ve kentsel gelişmeyi temsil etmek ve savunmak adına Avrupa siyasi diyaloğunda çok değerli bir görevi olan Kongre Bölgeler Meclisi Başkanlığı savaşlar, iklim krizi, salgınlar, aşırılık, sosyal adaletsizlik ve tüm dünyada demokratik değerlerin gerilemesi gibi sadece bölgesel olmayan ancak kentleri ve yerel yönetimleri de derinden etkileyen küresel krizler karşısında sorunların çözümü adına önem taşıyan bir siyasi diyalog platformu olarak görev yapıyor.