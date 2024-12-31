Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Mustafa Turan, 2024 yılına adım atarken Kemenler İlkokulu ve Üç Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla birlikte yeni yıl coşkusunu paylaşan Başkan Turan, öğrencilere küçük hediyeler dağıtarak, onlarla kar topu oynadı.

Eğitim vurgusu ve yeni yıl dilekleri

Belediye Başkanı Mustafa Turan, Başkan Yardımcıları M. Cumhur Şener ve Metin Kıral ile birlikte, yılın son günü eğitim kurumlarını ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Başkan Turan, geleceğin teminatı olan öğrenciler için yaptığı konuşmasında, “Çocuklarımıza iyi bir eğitim imkânı sağlarsak, geleceğimiz aydınlık olacak. Kendine güvenen, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeliyiz” dedi. Turan, Atatürk’ün izlediği yolun ışığında öğretmenlerin başarılı eğitimleriyle çocukların daha iyi bir geleceğe ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kar sevinci Bozdağ’dan götürüldü

Üç Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, yeni yılın neşesini kar topu oynayarak kutladı. Belediye ekipleri, Bozdağ’dan getirilen karı okul bahçesine taşırken, çocukların kartopu oynama hayali gerçek oldu. Kamyonlarla taşınan kar sayesinde öğrenciler, kışın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadılar.