Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibi, ilçedeki parkları daha yaşanılabilir ve keyifli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturmayı ve vatandaşlara daha iyi açık hava deneyimleri sunmayı hedefliyor.

Çocuk oyun alanlarında modernizasyon

Yetişkinler ve çocuklar için sosyal ve eğlence alanı olan parklarda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, çocuk oyun alanlarındaki zeminler yenileniyor ve eski oyun ekipmanları onarılıyor. Ayrıca, güvenliği artırmak amacıyla yeni, modern ve sağlam oyun ekipmanları da parklara ekleniyor. Bu değişiklikler, çocukların hem eğlenirken hem de güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak için tasarlandı.

Yürüyüş ve koşu yollarında bakım

Yürüyüş ve koşu yolları da bakım sürecine dahil edilerek, zeminlerdeki düzensizlikler gideriliyor ve olası tehlikeler ortadan kaldırılıyor. Bu iyileştirmeler, vatandaşların spor yapma ve açık hava aktivitelerindeki konforunu artırmayı amaçlıyor.

Yeşil alanlarda güzelleştirme

Ayrıca, parkların doğal güzelliğini artırmak için kuruyan bitkiler temizleniyor ve yerine yenileri dikiliyor. Bu adım, parklardaki estetik görünümü iyileştirerek, vatandaşlara daha huzurlu bir dinlenme ortamı sunmayı hedefliyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini iletti.