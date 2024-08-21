Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'u motosikletlerden oluşurken, yüzde 39,4'ü otomobil oldu. Bu artış, motosiklet kullanımının giderek daha popüler hale geldiğini ortaya koyuyor. Temmuz ayı sonu itibarıyla, trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobiller, yüzde 19'unu ise motosikletler oluşturdu.

Motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, özellikle 2020 yılına kıyasla dikkat çekici. 2020 yılı Temmuz ayında 3 milyon 521 bin olan motosiklet sayısı, bu yıl Temmuz ayında 5 milyon 764 binin üzerine çıktı. Bu artış, motosikletin şehir içi ulaşımda tercih edilen bir araç haline geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, motosiklet kullanımındaki artışın, artan trafik yoğunluğu, park yeri bulma zorluğu ve ekonomik nedenler gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Bu eğilim, motosikletlerin şehir içi ulaşımda daha fazla yer bulacağına işaret ediyor.