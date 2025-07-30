BAŞKAN YETİŞKİN YANGIN BÖLGESİNDE

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kenger Mahallesi’nde çıkan yangın nedeniyle bölgeye giden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bugüne kadar meydana gelen yangınların söndürülmesinde aktif rol alan Efeler Belediyesi ekipleri, alevlerin yükselmeye başladığı Kenger Mahallesi’ne gitti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı araç ve personel bölgedeki söndürme faaliyetlerine destek veriyor.

Yangının bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunan Başkan Yetişkin, “Ekiplerimize destek olmak ve halkımızın yanında olduğumuzu göstermek için yangın bölgesindeyiz. Alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.