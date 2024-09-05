Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Zabıta Haftası kapsamında zabıta memurlarıyla belediye meclis salonunda buluşarak onların haftasını kutladı ve emekleri için teşekkür etti. Yiğit, zabıta biriminin belediyenin düzenini korumada kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Zabıta birimi, belediyemizin düzenini sağlamak için büyük fedakarlıkla çalışan birimlerden biridir. Gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz ve çoğu zaman zorlu durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz” dedi.

Zabıtalara içten teşekkürler

Yiğit, zabıtaların zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaşsa da yasaları ve mevzuatı uygulamak için önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Ayrıca, zabıta biriminin sayı olarak yetersiz olduğunu ifade ederek bu rakamın artırılması için gereken adımları atacaklarını söyledi. “Balçova’yı modern bir şehir yapmak için gösterdiğiniz özveri takdire şayan. Zabıta haftanızı kutluyor, sizlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.