Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yeterli çoğunluğun oluşmasında EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun öncülüğünde başladı. EBSO'nun meclis toplantısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) protokol okulu Çınarlı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nin sporcuları ve okul müdürü, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni katıldı. TOBB'un protokol okulundan 4 sporcu Avrupa 3.,4. ve 5'incisi iken biri halter branşında milli takımda, iki sporcu ise tekvandoda dünya birincisi öğrencileri katıldı.

'Almanya bir numaralı ticaret ortağımız'

Meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, konuşmasına "Kendi sorunlarımızı da sıkıntılı süreçlerini anlatmak için gayret gösteriyoruz" diyerek başladı.

Başkan Yorgancılar, Almanya'nın Türkiye ile ticari otraklığına değinerek "Bugün Almanya, 50 milyar ABD Dolarını aşan ticaret hacmiyle bir numaralı ticaret ortağımız. Alman şirketleri Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda. Türkiye'de faaliyet gösteren 7 binden fazla Alman şirketi, yaklaşık 10 milyar Avro tutarında yatırımları ile 120 bin kişi istihdam ediyor. 80 binden fazla Türk girişimci yıllık 50 milyar Avro ciro ile yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. JETCO Ticaret Çalışma Grubu'ndaki çalışmalarımızın gündemini; ikili ticaretin geliştirilmesi için potansiyel alanların belirlenmesi, ticaretin önündeki engellerin tespit edilmesi, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, ikiz dönüşümdeki gelişmeler ile vize ve ulaşım kotası sorunlarının aşılması oluşturuyor. Görüşmeler oldukça verimli geçti" dedi.

'Almanya'nın her şehrine uçak var'

Öte yandan Yorgancılar, İzmir'den Almanya'nın her şehrine uçağın kalktığına dikkati çekrek "Sanayi ve iş insanları için her zaman 'bizim ürettiğimiz malları Avrupa sanayisinde dolaşmasına izin veriyorsunuz ama bunun montajını, kontrolünü, sorunlarını çözmek için giriş yapanlara da izin vermiyorsunuz" diyerek Almanya hükümetine sitem ettiği konuşmasını meclis toplantısında yineledi.

Başkan Yorgancılar, ayrıca iş insanlarının dahi bir hafta gezemediğini belirterek "Kimse bir hafta dahi gezmeye gidemez, orada izin verilmiyor. Bunlar için bir şeyler yapılmalı. Yarın sabah 6'da gidin Adanan Menderes' Havalimanı'na, Almanya'nın her şehrine uçak kalkıyor. Böylesi büyük bir nimete sahip şehirde yaşıyoruz. Ayrıca bugün ekonomik duruma baktığımızda kurların baskılanması sonucunda Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi" ifadelerine yer verdi.

Yorgancılar'ın boğazı düğümlendi

Öte yandan Yorgancılar, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin de sözlerinin boğazına düğümlenerek "Bu konuda ne söyleyebilirim ki?" şeklinde sitem etti.

Yorgancılar "Ülkemizde artan şiddet olaylarını bu kürsüde sürekli dile getiriyoruz. Polis kayıtlarına geçmiş suçları ile önce gencecik kadın polis memuru ardından da dur ihtarına uymayarak jandarma astsubayını şehit eden şiddete doymayan, şehir magandaları. Bir insanı öldürmek bu kadar kolay olmamalı. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bir yanda böylesine bir şiddet gerçeği varken, diğer yanda giderek sayıları artan kız çocuklarına yönelik taciz ve şiddet olayları önlenemiyor. Son yaşanan Narin olayı ise, şiddetin çok başka bir boyutu. Hala açıklanamayan, çözülemeyen organize bir kötülük.

Bir köyde, bu derece profesyonel derecede planlı bir cinayetin gerçekleşiyor olması, insanlık adına çok üzücü. Devletin tüm birimleri devrede. En son Tübitak dahi davaya dahil oldu. Ancak, çözülemiyor. Sosyologlar, konuya “Ataerkil yapının hakim olduğu söz konusu topluluklarda, kız çocuklarına değer verilmediğini, yapının zarar görmemesi adına sessiz kalındığı” değerlendirmesini yapsa da, bir çocuğun öldürülmesine sessiz kalınmasını anlamak mümkün değil. İnsanlarımızın vicdanının bu derece kurumuş olması, uzay çağında, sanayi 4.0’ı, katma değerli üretimi konuştuğumuz bu yüzyılda hala kız çocuklarının değer görmemesi kat etmek istediğimiz yolda umudumuzu zayıflatıyor. Aşmamız gereken meselelere kalıcı çözümler getirmediğimiz sürece, bu yolda her seferinde takılarak düşmemize sebep olacak gibi. Narinleri nasıl koruyacağız? derken Tekirdağ’da 2 yaşındaki Sıla bebeğe yapılanlar ise ayrıca çok vahim. Son olmasını dilemekten de, başka bir şey gelmiyor elimizden" şeklinde konuştu.