Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi’nde bir BİM şubesinde çalışanlar ile müşteriler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, marketin içinde yaşanan gerilimi ve sonrasında meydana gelen fiziksel müdahaleleri içeren görüntülerle dikkat çekti.

Olay Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

İddialara göre, BİM şubesindeki iki çalışan ile bazı müşteriler arasında başlayan tartışma, hızla büyüyerek kavgaya sebep oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, BİM çalışanlarının bir grup müşteriyle sert bir şekilde tartıştığı ve sonrasında fiziksel müdahalelerde bulundukları açıkça görüldü.