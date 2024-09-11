Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kent Konseyi’nin şehir yönetimindeki önemini vurguladı. Zeyrek, Kent Konseyi üyelerine, şehirle ilgili önemli kararların alınmasında birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

“Şehrimizi güzelleştirelim”

Başkan Zeyrek, Kent Konseylerinin halkın sesi olduğuna dikkat çekti. Konseylerin sadece belirli bir anlayışa dayalı değil, halkın önerileriyle şekillenen bir yönetim modeli sunduğunu ifade etti. Zeyrek, konsey üyelerine seslenerek, her konuda fikir birliği sağlamalarını ve önerilerini meclise sunmalarını teşvik etti. “Sizlerin birlikteliği ve varlığınız, Manisa’mıza güç katacak. Görevinizde başarılar dilerim, birlikte şehrimizi daha güzel bir hale getirelim” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar ise konseyin seçim süreci ve çalışma grupları hakkında bilgi verdi. 13 Ağustos’ta yapılan seçimlerde kendisinin başkan olarak ve 13 arkadaşının da çalışma grubu olarak seçildiğini açıkladı. Bayraktar, ilçelerdeki kent konseyi başkanlarıyla düzenleyecekleri toplantılarla halkın taleplerini projelere dönüştürme hedefinde olduklarını belirtti. “Manisa’yı daha iyi bir yer haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız” şeklinde konuştu.