Finalistler arasından en güzel olanı seçmek için yapılacak olan etkinlik, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 20:30'da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yarışmanın Detayları ve Finalistler

Bu yılki Miss Turkey yarışmasında 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kadını olmak için yarışacak. Uzun bir kampta hazırlanan adaylar, jüri karşısına çıkarak yeteneklerini ve güzelliklerini sergileyecek. Yarışmanın sonunda bir isim "Türkiye Güzeli" olarak taçlandırılacak. Sosyal medya üzerinde de büyük ilgi gören bu yarışma, şimdiden birçok kişinin merakla beklediği bir etkinlik haline geldi.

Yarışma Ne Zaman ve Nerede?

Miss Turkey 2024 güzellik yarışması, 11 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, YouTube platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yarışma, güzellik ve yetenekleriyle dikkat çeken finalistlerin performanslarını sergileyeceği önemli bir etkinlik olacak.