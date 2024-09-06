İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği saldırıda Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Eygi, işgal karşıtı bir gösteriye İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu başından vurularak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası Rafidiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve hastane yetkilisinin Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladığı bildirildi.

Antalya doğumlu 1998 doğumlu Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) adına gönüllü olarak görev yapıyordu. Eygi, Filistin'de öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü olarak kayıtlara geçti.