Batın Uçan, kariyerindeki başarılarının temelinde disiplinli bir çalışma programı olduğunu belirtiyor. Dönem dizilerinde, özellikle aksiyon sahnelerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Uçan, her gün beş saatini fiziksel ve teknik eğitimle geçiriyor. Bu süreçte kılıç kullanımı, okçuluk ve at binme gibi geleneksel yeteneklerini geliştiriyor.

Uçan, “Kılıç ustalığı sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zihin ve beden uyumudur. Hem bedenimi hem de zihnimi hazır tutmalıyım. Her gün sabahları kılıç teknikleri ve stratejileri üzerine yoğunlaşıyorum, ardından okçuluk ve at binme gibi becerileri de ekliyorum,” diyor. Uçan, farklı kültürlere ait kılıç stillerini öğrenmeye büyük özen gösteriyor ve bu konuda uzmanlaşmayı hedefliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kılıç kullanımından, samurayların dövüş tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alıyor.

Aynı zamanda spora olan ilgisini de sürdüren Uçan, formunu korumak için ağırsiklet ve kardiyo gibi egzersizleri de çalışma rutinine ekliyor. Bu yoğun programla hem fiziksel olarak güçlü kalmayı hem de dönem dizilerinin gerektirdiği zorlu sahnelerde başarılı olmayı hedefliyor. Batın Uçan, bu disiplinli çalışma sayesinde sadece oyunculuk kariyerinde değil, aynı zamanda dövüş sanatları alanında da kendini geliştirmeye devam ediyor.