Batman’ın Kozluk ilçesi Bölükbaşı mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı. Meydana gelen kazada, 25 yaşındaki İbrahim Matyar hayatını kaybederken, 26 yaşındaki Enes Ay ve 25 yaşındaki Abdurahman Ay yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, otomobilin neden kontrolden çıktığını ve şarampole yuvarlandığını araştırıyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.