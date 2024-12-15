Osmaniye'nin Ulaşlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın, trajik bir can kaybıyla sonuçlandı. 27 yaşındaki Kerem Akoluk, yaşadığı tek katlı müstakil evde çıkan yangında köpeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak evde yapılan incelemede, Kerem Akoluk ve köpeğinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenaze ve soruşturma

Kerem Akoluk’un cenazesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, genç adamın trajik ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, Akoluk’un köpeğiyle olan yakın dostluğu çevresinde biliniyordu. Yangının nedenine ilişkin yapılacak incelemelerin ardından detaylı açıklama yapılması bekleniyor.