Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Zabıta Haftası dolayısıyla Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Durbay, zabıta personeliyle bir araya gelerek haftalarını kutladı ve kahvaltı etkinliğine katıldı.

Zabıta personeliyle samimi buluşma

Ziyaret sırasında Başkan Gülşah Durbay'a Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım ve Şehzadeler Mühendislik AŞ Genel Müdürü Umut Çetin eşlik etti. Zabıta Müdürü Özge İldem ve zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Durbay, "Kentimizin huzuru ve güvenliğinde önemli rol üstlenen zabıtalarımızın haftasını kutluyorum. Yoğunluktan dolayı bir süredir sizlerle bir araya gelememiştik, ancak bu hafta bize fırsat oldu" dedi.

Başkan Durbay’dan destek mesajı

Ziyaret esnasında zabıta personeliyle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Durbay, onların taleplerini dinledi ve şehir düzeni ile halkın huzuru için üstlendikleri önemli görevlerden ötürü teşekkür etti. Durbay, "Her zaman yanınızdayım ve çalışmalarınıza destek vermeye devam edeceğim" diyerek zabıta personeline moral verdi.

Zabıta personeli, Başkan Durbay’ın ziyareti ve desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Zabıta Haftası coşkusunu birlikte yaşadılar.