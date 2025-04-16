Bayraklı Belediyesi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve annelerin ebeveynlik becerilerini güçlendirmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliğine giderek Anne Destek Programı’nı başlattı. 3-6 yaş arası çocuk sahibi annelere yönelik programda, çocuk gelişiminin tüm alanlarını kapsayan rehberlik sunulacak.

15 haftalık eğitimle ebeveynliğe rehberlik

Bayraklı Belediyesi ile AÇEV tarafından hayata geçirilen programın ilk uygulaması Muhittin Erener Semt Merkezi’nde başladı. Her çarşamba 09.00-11.30 saatleri arasında düzenlenecek 15 haftalık eğitimlerde anneler; çocuklarının fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemeye yönelik kapsamlı bilgi ve beceriler edinecek.

AÇEV’in alanında uzman gönüllü eğitmenleri tarafından yürütülen programda, annelerin çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı iletişim kurmaları, oyunla gelişim sürecine katkı sunmaları ve karşılaşılan davranış sorunlarına çözüm üretmeleri hedefleniyor.

Annelerin duygusal sağlığı da desteklenecek

Program kapsamında annelere sadece çocuk eğitimiyle ilgili bilgi verilmekle kalınmayacak, aynı zamanda kendi ruhsal ve duygusal sağlıklarını destekleyici içerikler de sunulacak. Katılımcı anneler, program sayesinde daha donanımlı hale gelirken toplumsal sağlığa da katkı sağlayacak.

Başvurular ve detaylı bilgi için 477 20 00 numaralı telefondan, dahili 3065’i tuşlayarak bilgi alınabiliyor.

“Sağlıklı nesiller için sağlıklı anneler”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bugün, geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın daha sağlıklı ve mutlu yetişmeleri için çok değerli bir adım atıyoruz. Bu program, annelerimizin bilgiyle güçlenmesini ve çocuklarıyla daha bilinçli ilişkiler kurmasını sağlayacak. Sağlıklı bir toplum, ancak sağlıklı nesillerle mümkündür” ifadelerini kullandı.