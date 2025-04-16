Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Gelişim Koleji ile Karşıyaka arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, İzmir Gelişim Koleji Spor Salonu ’nda gerçekleştirilecek. BGL çeyrek finalinde kazanacak takım yarı finale yükselecek.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Play-Off Çeyrek Final maçında Gelişim Koleji ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 14:00’te başlayacak. Karşılaşma, TBF TV YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Gelişim Koleji ile Karşıyaka, 17 Nisan'da BGL Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maç saat 14:00’te TBF TV YouTube kanalından şifresiz yayınlanacak.

Chicago Bulls-Miami Heat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chicago Bulls-Miami Heat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.