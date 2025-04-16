Chicago Bulls-Miami Heat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Chicago Bulls-Miami Heat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gelişim Koleji ile Karşıyaka, 17 Nisan'da BGL Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maç saat 14:00’te TBF TV YouTube kanalından şifresiz yayınlanacak.

Gelişim Koleji-Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Play-Off Çeyrek Final maçında Gelişim Koleji ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 14:00’te başlayacak. Karşılaşma, TBF TV YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Yayın Bilgileri

TBF TV YouTube:

  • Yayın Şekli: Şifresiz

  • Platform: YouTube üzerinden internet bağlantısıyla izlenebilir.

  • Uydu Yayını: Yok

  • Üyelik Gerekir mi?: Hayır

Maç nerede oynanacak?

Gelişim Koleji ile Karşıyaka arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, İzmir Gelişim Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. BGL çeyrek finalinde kazanacak takım yarı finale yükselecek.

Maç Bilgileri Özeti

Maç Yayın Günü Saat Yayıncı Kanal
Gelişim Koleji – Karşıyaka 17 Nisan 2025, Perşembe 14:00 TBF TV YouTube

Kaynak: HABER MERKEZİ