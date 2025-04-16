Gelişim Koleji ile Karşıyaka, 17 Nisan'da BGL Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maç saat 14:00’te TBF TV YouTube kanalından şifresiz yayınlanacak.
Gelişim Koleji-Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Play-Off Çeyrek Final maçında Gelişim Koleji ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 14:00’te başlayacak. Karşılaşma, TBF TV YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Yayın Bilgileri
TBF TV YouTube:
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Yayın Şekli: Şifresiz
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Platform: YouTube üzerinden internet bağlantısıyla izlenebilir.
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Uydu Yayını: Yok
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Üyelik Gerekir mi?: Hayır
Maç nerede oynanacak?
Gelişim Koleji ile Karşıyaka arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, İzmir Gelişim Koleji Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. BGL çeyrek finalinde kazanacak takım yarı finale yükselecek.
Maç Bilgileri Özeti
|Maç
|Yayın Günü
|Saat
|Yayıncı Kanal
|Gelişim Koleji – Karşıyaka
|17 Nisan 2025, Perşembe
|14:00
|TBF TV YouTube