Bayraklı Belediyesi, bu yaz sezonunda 19 farklı branşta düzenlediği spor okullarına yoğun ilgi gördü. Sporculardan 4.200’ü kurslardan faydalandı ve yetenekleriyle dikkat çekti. Başkan İrfan Önal, spor yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

19 farklı spor dalında kurs imkanı

Bayraklı Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak amacıyla bu yaz futbol, basketbol, voleybol, bale, jimnastik, aerobik, pilates, zumba, yoga, yüzme, kick boks, tekvando, karate, atletizm, badminton, muay thai, güreş, masa tenisi ve engelli branşlarında toplam 19 farklı spor dalında kurslar düzenledi. Yoğun ilgi gören bu kurslarda, 4.200 kişi eğitim aldı ve yetenekli sporcular spor kulüplerine yönlendirildi.

Bayraklı'da daha fazla sporcu yetişecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı: “Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturarak yeteneklerini keşfetmelerine olanak sunduk. Spor alanındaki yatırımlarımız ve desteklerimiz yeni sezonda da devam edecek. Gençlerimizin ve çocuklarımızın başarıları bizler için büyük bir gurur kaynağı.”

Başkan Önal, sporun yaygınlaştırılması için yapılan farkındalık çalışmaları ve kurslarla gençlerin desteklendiğini belirtti. “Sporla güçlenen Bayraklı’da daha fazla sporcu yetiştirip başarılar elde etmek için yanlarında olmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.