Türkiye'de ilkokul çağındaki 20 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Türkiye'de öğretmenler, batı ülkelerindeki meslektaşlarına göre daha fazla öğrenciyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Türkiye'de eğitimin durumunu özetlemek gerekirse;

Yeni dönemin başlaması

Yaz tatilinin ardından Türkiye genelinde tüm kademelerdeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Eğitim faaliyetleri, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte sürdürülüyor. Yeni dönemde, eğitimin kalitesi ve öğretim yöntemleri önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Eğitimde niteliği artırmanın en önemli göstergelerinden biri, öğretmen başına düşen öğrenci sayısıdır. Bu oran, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir parametre olarak öne çıkıyor. Eğitim politikalarının başarılı olabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilere daha fazla zaman ayırabilmesi ve sınıf mevcutlarının makul seviyede tutulması büyük önem taşıyor.

Dijitalleşen eğitim

Bu dönemde dijital eğitim araçlarının kullanımı ve öğretmenlerin teknolojik donanımı da eğitimin kalitesini artırmak için vurgulanan konular arasında. Öğrencilere daha etkili ve modern bir eğitim sunulması, dijitalleşme ile mümkün hale geliyor.