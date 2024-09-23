İzmir’de, Bayraklı Büyük Tünel içinde Bornova istikametine giden yolda bir trafik kazası gerçekleşti. Kaza sonrası bölgedeki güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek gerekli önlemleri aldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Olay yerinde araçların yol dışına çekilme çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle geriye doğru yaklaşık 2 kilometre boyunca yoğun bir trafik oluştu. Sürücüler, bu noktada dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Yol kullanıcılarına duyuru

Bu güzergahı kullanacak olan tüm yolcuların, alternatif yolları değerlendirmeleri ve trafiği etkileyen durumlar hakkında dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.